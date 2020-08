LUNIGIANA – Il 19 agosto 1944 le SS del 16° battaglione, comandate da Walter Reder, trucidarono 53 uomini nella frazione di Bardine e 107 civili nel paese di San Terenzo Monti, in Lunigiana. Al termine della strage, lasciarono un cartello: “Questa è la prima vendetta dei 17 tedeschi uccisi presso il Bardine.”

Questa mattina nella frazione si è tenuta una cerimonia per ricordare l’eccidio alla quale hanno partecipato le più alte cariche politiche, civili e militari della provincia di Massa-Carrara.

La cerimonia del 76esimo anniversario

Alle 9.45 si è svolto l’omaggio alla lapide al ponte di Bardine, dove è stata deposta una corona di fiori. Un corteo si è poi diretto verso la località Valla per la celebrazione della messa. A tenere l’orazione ufficiale, il consigliere Giacomo Bugliani.

I fatti

Lungo la linea Gotica sono giorni terribili: l’esercito nazifascista è in ritirata, il piano di rientro prevede azioni brutali: uccidere la popolazione inerme dei paesi e distruggere i centri abitati. I nazifascisti passano dalla politica della rappresaglia a quella dell’eliminazione.

Il 17 agosto a Fivizzano, al ponte di Bardine, il gruppo partigiano Ulivi riesce ad avere la meglio su 17 tedeschi che nella località erano soliti fare razzia di bestiame. Dopo quattro giorni, il battaglione comandato da Reder torna nella zona: con quello ci sono anche 53 prigionieri prelevati durante un rastrellamento in Alta Versilia. Vengono tutti legati agli alberi, ai pali di sostegno delle viti e fucilati.

Contemporaneamente le truppe di Reder, dopo aver occupato Colla e rastrellato diverse persone, si dirigono verso Valla, località dove si è rifugiata la popolazione di San Terenzo: si tratta di 106 persone, in prevalenza donne con i bambini e gli anziani. I tedeschi uniscono a loro anche altri abitanti rastrellati nel paese, li portano sotto un pergolato e uccidono a colpi di mitragliatrice 114 persone tra cui 63 donne e 11 bambini. Tra loro è anche il parroco, don Michele Rabino. Nascosta tra i cadaveri, si salva una bambina di sette anni.

L’anniversario dell’eccidio di Castelpoggio

L’Amministrazione comunale di Carrara ha organizzato, sabato 22 agosto, la cerimonia commemorativa dell’eccidio di Castelpoggio. Alle ore 17.00, presso la Chiesa della Natività di Maria Vergine verrà celebrata la Santa Messa a suffragio delle vittime dell’eccidio, officiata da Don Maurizio Manganelli.

Al termine della funzione religiosa verranno resi gli onori alla lapide che ricorda i caduti in piazza Primo Ricci.

A seguire i saluti del Sindaco di Carrara e delle Autorità presenti.

La cerimonia, che si svolge con il patrocinio della Provincia di Massa- Carrara, si concluderà con gli onori al Monumento dedicato ai caduti presso il Cimitero del paese.

La mattina del 21 agosto 1944 squadre delle SS arrivarono a Castelpoggio iniziando a sparare sui civili, appiccando il fuoco alle case e alla scuola del paese e prendendo in ostaggio quanti passavano nella zona.