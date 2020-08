Ant, apericena per raccogliere fondi per i malati oncologici

MARINA DI CARRARA – La Fondazione Ant Italia onlus non si è mai fermata neanche nella fase uno della pandemia e quella di giovedì sera è la prima iniziativa pubblica di un anno all’insegna del Covid-19.

In programma giovedì a partire dalle ore 20.30 al Bagno Doride di Marina di Carrara, una serata di raccolta fondi a sostegno della delegazione Massa-Carrara Lucca. «L’apericena con fashion show a bordo piscina – spiega la delegata territoriale Maria Grazia Menconi – è sia l’occasione per rincontrare i nostri abituali sostenitori che per conoscere quelli nuovi intenzionati a sostenere le molteplici iniziative di Fondazione Ant». Tra queste oltre all’assistenza medico specialistica domiciliare ai malati e alle loro famiglie, che non si è fermata neanche durante il lockdown, c’è anche la prevenzione che riprenderà il 26 e 28 agosto con i controlli gratuiti per prevenire i tumori mammari. Per ricevere informazioni e per partecipare alla serata di giovedì chiamare il numero telefonico 349 057 6511.

Per altre informazioni rivolgersi alla sede territoriale Fondazione ANT Italia ONLUS Delegazione Massa-Carrara Lucca, via San Remigio di Sotto 16, località Turano a Massa, o telefonare ai numeri: 0585 040532 (sede) 349 057 6511 (Delegata Maria Grazia Menconi)