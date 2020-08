MASSA -CARRARA – Al mattino nuvolosità a tratti intensa soprattutto in prossimità delle Apuane e sulla Lunigiana occidentale dove non si escludono piovaschi; entro il pomeriggio schiarite in estensione da Ovest lungo la costa fino a cielo sereno o poco nuvoloso per velature, sulle aree montuose sviluppo di nubi cumuliformi con possibilità di brevi ed isolati acquazzoni lungo il crinale appenninico. Definitivo miglioramento in serata con ampi rasserenamenti.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve calo con clima gradevole e ventilato. Zero termico a 3800 metri.

Venti: deboli o moderati da Sud Sud-Ovest con rinforzi a metà giornata specie sulla costa ed in Appennino.

Mare: mosso, in particolare nella prima parte della giornata.