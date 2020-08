MASSA-CARRARA – Nuvolosità variabile con addensamenti più intensi al mattino in prossimità delle Apuane, associati a brevi rovesci specie al confine con la Versilia; durante il pomeriggio schiarite a fondovalle e lungo la costa, instabilità in aumento invece sui rilievi con rovesci sparsi localmente anche a sfondo temporalesco tra Appennino ed Alta Lunigiana. Entro sera attenuazione dei fenomeni e schiarite, fino a cielo sereno o poco nuvoloso per velature.

Temperature: in diminuzione nei valori diurni, più avvertibile nelle zone interne. Zero termico a 3600 metri.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali con rinforzi a metà giornata su costa e crinali.

Mare: moto ondoso in rapido aumento fino a mosso.