L’Asl cerca “alberghi sanitari” per positivi al covid: ecco il bando

MASSA-CARRARA – La Asl Toscana nord ovest informa che è stata pubblicata la manifestazione di interesse rivolta alle strutture alberghiere o ricettive per la messa a disposizione di alberghi “sanitari” negli ambiti territoriali di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno da destinare a soggetti positivi al virus SARS-CoV-2, anche non residenti sul territorio toscano, come ad esempio la popolazione turistica.

Le strutture interessate devono inviare, entro il 24 agosto, lo schema di convenzione compilato che si trova sul sito della ASL nella sezione bandi e concorsi (https://www.uslnordovest.toscana.it/bandi-e-concorsi/5620-avviso-pubblico-manifestazione-di-interesse-rivolta-alle-strutture-alberghiere-o-ricettive-per-la-messa-a-disposizione-di-alberghi-sanitari-ai-sensi-della-delibera-di-giunta-regionale-n-937-del-20-luglio-2020) a UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti a mezzo PEC all’indirizzo direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it con oggetto Manifestazione di interesse per Convenzione Alberghi Sanitari.

Per ulteriori informazioni scrivere a rapportistituzionali.ms@uslnordovest.toscana.it o telefonare ai numeri 0585 – 657554, 540, 581, 501, 589, 592.