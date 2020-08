«Aumento Tari? Gestione pessima da parte del Comune di Carrara»

CARRARA – “Il consiglio comunale ha deciso di aumentare la Tari per far pagare alle famiglie i maggiori costi del servizio rifiuti. Mossa significativa di una gestione pessima del Comune di Carrara da parte della maggioranza 5 Stelle”. Il collettivo Carrara in Azione si scaglia così contro l’amministrazione pentastellata, poi continua: “Pessima per i modi semplicistici con cui si affronta un disavanzo: non abbiamo soldi, chiediamoli ai cittadini. Ormai, l’unica soluzione che la gestione della città a guida 5 Stella sappia fare. Aumentare le tasse. Incrementare il costo dell’utenza ai privati dell’1,5 – 2 % per ridurlo ad alcune attività dello 0,4 % lo interpretiamo come una “furbata”: diminuiamo la Tari alle attività commerciali e la aumentiamo ai privati cittadini con famiglie più numerose. Bravi!

“In piena crisi economica da Covid-19, in cui, magari la famiglia numerosa versa già in difficoltà – prosegue il collettivo – La diminuzione dello 0,4% ad alcune attività cosa significherebbe? Una mossa di rilancio dell’economia locale? Lo 0,4%? Ma tutto questo viene approvato nel consiglio comunale del 30 Luglio, nelle calde giornate in cui la politica locale è meno seguita…o per nulla, a ridosso delle vacanze di Ferragosto.

Se non bastasse, un’ulteriore dissonanza dell’aumento della tassa rifiuti deriva dal contemporaneo aumento della raccolta differenziata a Carrara. Progetto per il quale Sindaco, Assessore all’Ambiente e Amministratore di Nausicaa, hanno firmato una lettera ai cittadini in cui si esalta questo miglioramento. Diretta streaming di presentazione, selfie con sacchetti biodegradabili e cestini, autoelogi vari ed eventuali. Ma non vi sembra una presa in giro per i cittadini impegnarli in una raccolta che dovrebbe ridurre i rifiuti “inquinanti”, quindi i costi economici e ambientali di smaltimento e contemporaneamente far pagare di più per questi rifiuti?

Cari 5 Stelle, ormai diventati un partito “tradizionale”, non è così che si rimpinguano le casse di una città gravemente ferita nel cuore di cittadini che la vedono morente, con un’economia di sussistenza e strade, edifici e scuole disastrate. L’economia va fatta crescere “per e grazie a” i cittadini, non “a scapito” dei cittadini”.