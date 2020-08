MASSA-CARRARA – Stretta sulla movida dal governo: l’ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, per la chiusura delle discoteche e l’obbligo della mascherina nei luoghi della movida dalle 18 alle 6 del mattino sta causando una levata di scudi dai frequentatori del mondo “della notte”. I gestori dei locali sono sul piede di guerra e sono pronti a presentare ricorso al Tar. E il dibattito che si è aperto è ampio e infuocato: anche la pagina Fb della Voce Apuana è stata letteralmente presa d’assalto dai nostri lettori che hanno voluto dire la loro, chi pro chi contro, sulla nuova misura anti-covid del governo Conte.

Uno dei contrari ha voluto riportare le parole del professor Matteo Bassetti, ordinario di malattie infettive all’Università di Genova che poche ore fa ha scritto: “Si continua nella strategia del terrore e dell’allarmismo senza pensare alle conseguenze di tutto questo. La cosa che più colpisce è che a farlo non siano i medici, che hanno curato e curano questa infezione, ma tutti quelli che si sono autoproclamati esperti o i miracolati dal Covid, tra cui molti medici. A questo gioco al massacro io non ci sto. Ps: sappiate che in Italia il virus lavora e contagia solo di sera e notte. Di giorno invece si riposa. Sarà mica un virus fornaio? Rido per non piangere”.

A favore dell’ordinanza è Valeria: “Fanno finta di non capire, per continuare a criticare qualsiasi cosa faccia il governo”; e Antonio: “Ma a nessuno è venuto in mente che dalle 6 alle 18 tutto resta com’è? Dalle 18 alle 6 si vuole giustamente regolamentare movide e assembramenti di fronte a bar/pub e le vie del passeggio serale?”.

Tra i contrari anche Carlo Alberto che evidenzia un dato, utilizzando l’ironia: “27 morti negli ultimi 5 giorni… Questo virus se non facciamo subito il lockdown ‘parte seconda’ ci sterminerà tutti…”. “L’ordinanza è demenziale e autoritaria allo stesso tempo – dice Gimmy – 56 persone in terapia intensiva su 60 milioni di persone e si pensa di mettere la museruola a tutti mentre continuano gli sbarchi senza controllo”.

“Ce lo dovevamo immaginare – dice invece Adriana – le regole vanno rispettate. La gente pensa di essere immune, specialmente i giovani che fanno assembramenti e bevono. Ci vorrebbe un po’ più di rigore da parte dei genitori”.

A favore del provvedimento governativo anche Michele: “La gente si ammalerà, saranno costretti a vaccinarsi, andando avanti in questo modo, ci sarà un altro lockdown”; e Matteo: “Giusto così. Evitare i rischi è la prima cosa. Prima la salute”.