Il governo dice stop alle discoteche. E mascherine dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici

TOSCANA – «Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto e al chiuso». È quanto prevede l’ordinanza appena emessa dal Ministero della Salute in merito alle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria. L’articolo, che non ammette deroghe con ordinanze regionali, al primo punto recita inoltre che dalle 18 alle 6 del mattino è obbligatorio l’uso delle mascherine nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti: «È fatto obbligo – è scritto – dalle ore 18 alle ore 6 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea o occasionale». Alle discoteche che dovranno chiudere in seguito all’ordinanza sarà riconosciuto un indennizzo.