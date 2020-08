Centri estivi, conclusa l’edizione 2020. Nausicaa ringrazia gli operatori

CARRARA – «In relazione allo spiacevole episodio accaduto in data 10 agosto 2020 al centro estivo di via Bassagrande di Marina di Carrara, Nausicaa Spa, nonostante le varie reazioni politiche pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi di informazione, torna a ribadire e sottolineare ancora una volta la professionalità della responsabile del centro estivo di via Bassagrande per la prontezza con cui ha gestito questa situazione a tutela, soprattutto, dei bambini e degli altri operatori della struttura». L’azienda, col suo presidente Luca Cimino e tutto il consiglio di amministrazione, coglie l’occasione per ringraziare l’operato della responsabile ma anche degli altri coordinatori e operatori delle strutture che ospitano i campus estivi per l’impegno profuso fino al giorno di conclusione del servizio (il 14 agosto, ndr).