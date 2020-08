“Sui sentieri della prossima alluvione”: domenica mattina la seconda escursione

CARRARA- “L’escursione di domenica scorsa ha fatto vedere con i propri occhi la “fabbrica del rischio alluvionale” in azione: consentendo alle cave di apportare imponenti modificazioni territoriali nel bacino montano, secondo i loro interessi, l’amministrazione comunale sta aggravando di giorno in giorno il rischio alluvionale” – scrive in una nota Legambiente Carrara, in riferimento alla prima escursione denominata Sui sentieri della prossima alluvione, alla quale seguirà un’altra.

“La prossima escursione – informa Legambiente – , nel bacino di Miseglia, si terrà domenica mattina 16 agosto: partenza ore 9,30 presso il Ponte di Ferro. Non sono previste camminate: si va in auto e si fanno soste per osservare e discutere. La partecipazione alle escursioni è libera e gratuita, ma occorre prenotare”.