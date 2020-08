Carrara ricorda i partigiani Venturini e Dazzi: la cerimonia lunedì mattina a Sorgnano

CARRARA – L’Amministrazione comunale di Carrara ricorda i partigiani Renzo Venturini e Giorgio Dazzi. La cerimonia commemorativa è in programma lunedì 17 agosto, alle ore 10.00, a Sorgnano, il paese di cui Venturini e Dazzi erano originari. Quest’anno l’iniziativa, che ha il patrocinio della Provincia di Massa-Carrara, si svolge in forma

sobria e breve, nel rispetto delle misure dettate dall’emergenza sanitaria.

Renzo Venturini, giovane partigiano della formazione “Ulivi”, comandata da Memo Alessandro Brucellaria, perse la vita durante gli scontri a Bardine di San Terenzo, dove la formazione partigiana di Carrara, chiamata dagli abitanti del luogo, ingaggiò una battaglia con le truppe naziste.

Anche Giorgio Dazzi fu uno dei più giovani partigiani della formazione “Ulivi” e partecipò alla difesa delle colline di Codena e Bedizzano. Fece parte di un gruppo di partigiani, scelti per le capacità di combattimento, che con poche munizioni furono mandati in avanscoperta per trovare una strada libera attraverso la Linea Gotica e raggiungere le linee alleate. Dal paese di Casette scesero fino a Forno, ma mentre stavano per attraversare un ponte sul fiume Frigido, furono colpiti dalle mitragliatrici tedesche e Giorgio Dazzi restò ucciso. A lui è intitolata la ex scuola elementare di Sorgnano, mentre a Renzo Venturini la piazza del paese.