Riapre venerdì 14 la strada tra Bolano e Podenzana

LUNIGIANA – Riaprirà definitivamente al traffico domani, venerdì 14 agosto, la strada comunale di collegamento Bolano (La Spezia)-Podenzana (Massa-Carrara), inaugurata oggi da Regione Liguria insieme al Comune di Bolano e ad Anas, a conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria finanziati da Regione con un contributo di 320mila euro del Fondo strategico. Nelle scorse settimane Regione ha siglato un protocollo d’intesa con Anas in vista del completo recupero dell’infrastruttura, con un costo complessivo di 366mila euro di cui 46mila euro di cofinanziamento da parte del Comune.

L’intervento ha previsto la messa in sicurezza e il consolidamento di un tratto del versante a valle della strada comunale di collegamento con Podenzana, con la realizzazione di un cordolo su micropali e tiranti e il rifacimento della pavimentazione stradale. “Per Regione Liguria – così in una nota diramata dall’ente – si tratta di un importante segnale per le popolazioni della zona, interessate dai disagi provocati dal crollo del ponte di Albiano”. La messa in sicurezza della strada Bolano-Podenzana si inserisce nell’ambito dei 16 milioni di euro stanziati da Regione Liguria attraverso il Fondo strategico regionale per tutto il territorio ligure, in grado di generare un investimento complessivo di 25 milioni di euro.

“C’è chi riesce solo a nominare commissari e sub commissari non votati da nessuno e per fortuna c’è anche chi fa le cose – ha polemicamente rimarcato il presidente Toti, presente stamani al fine lavori sulla strada comunale -. Mentre ad Albiano Magra le macerie del ponte crollato sono ancora lì dall’8 aprile, a Bolano oggi restituiamo ai cittadini la strada che li unisce a Podenzana. Grazie a un investimento di 320 mila euro, in tempi record abbiamo rimesso in sicurezza questo tratto, che è l’unico collegamento emergenziale fra la Liguria e la Toscana. Mentre le immagini di Albiano raccontano la totale incompetenza di una politica arrogante e attaccata alle poltrone, in Liguria i cantieri si aprono, le opere si realizzano, le promesse si mantengono. Questo e` il futuro che stiamo costruendo per i liguri e che tutto il Paese meriterebbe”.