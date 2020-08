Porta a porta, iniziata la distribuzione kit per Fossola, Fabbrica e Stabbio

CARRARA – Sono iniziate le consegne dei kit per la raccolta differenziata porta a porta per le zone di Fossola, Fabbrica e Stabbio. Nella sede di Nausicaa Spa, in viale Zaccagna, attivate le operazioni di distribuzione di mastelli, sacchetti e calendario per le tre località che interesseranno circa 2.200 persone. I cittadini devono presentarsi in azienda, muniti della lettera di convocazione e in base al calendario indicato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 fino al prossimo 17 agosto. Il servizio di raccolta sarà avviato dal 20 agosto. Nausicaa ricorda ai residenti che il ritiro del kit è consentito all’intestatario della bolletta Tari o, in alternativa, ad altro residente munito di delega.

«Il ritiro del kit – spiegano dalla multiservizi – è una fase molto importante, visto che nei giorni successivi all’avvio del porta a porta le isole ecologiche saranno rimosse, come già accaduto nella zona di Avenza storica e Battilana, e il rischio, per chi non ritira il kit, è quello di incorrere nel disagio di restare senza possibilità di conferire».

Intanto si sono concluse con successo le operazioni di distribuzione dei kit per le zone di Bonascola, Pontecimato, Corvenale e Ficola, dove il servizio è iniziato ieri, 10 agosto. Nausicaa ricorda infine che, per tutte le informazioni sul porta a porta, è possibile visitare il sito www.nausicaacarrara.it, seguire la pagina Facebook Nausicaa Spa o chiamare il numero verde 800 015 821.