Spiagge libere, prenotazioni obbligatorie nei giorni clou dell’estate

MARINA DI CARRARA – La prenotazione delle postazioni nelle spiagge libere Idrovora, Rotonda e Fossa Maestra è

obbligatoria anche da giovedì 13 a domenica 23 agosto, oltre che nelle giornate di venerdì, sabato e domenica per tutto il mese di agosto. Lo rende noto il Comune di Carrara attraverso un comunicato, che poi specifica: “la prenotazione può essere effettuata da portale web, collegandosi al sito www.beacharound.com, oppure al Punto Blu presso la sede dell’Autorità Portuale a Marina di Carrara, aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.30 alle 21.30, telefono 335/7122609.

Al fine di garantire la più ampia fruizione possibile delle spiagge libere, è prevista la suddivisione in due turni: un turno antimeridiano, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e un turno pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Le prenotazioni giornaliere potranno essere effettuate esclusivamente per uno dei due turni (o antimeridiano o pomeridiano); qualora alla scadenza del turno antimeridiano prescelto fossero disponibili degli stalli, potrà essere effettuata una nuova prenotazione per il turno pomeridiano del medesimo giorno. Le prenotazioni avranno validità fino a 30 minuti dall’inizio della fascia oraria prescelta; trascorso tale periodo, la prenotazione sarà annullata e l’utente riceverà comunicazione sulla mail utilizzata per la prenotazione stessa.

Sulle spiagge libere Idrovora, Rotonda e Fossa Maestra non sarà consentito stazionare al di fuori degli stalli appositamente predisposti, né modificarne la collocazione e la dimensione. Gli accessi nei giorni oggetto di prenotazione saranno vigilati mediante la presenza di steward. Per gli altri giorni del mese di agosto l’accesso e lo stazionamento sulle tre spiagge è libero”.