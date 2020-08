Piscina comunale Massa, quasi 19.700 euro per l’affidamento in gestione

MASSA – Pubblicato l’avviso per l’affidamento in gestione della piscina comunale per il periodo di un anno e un importo di 19.672,13 €, eventualmente rinnovabile di un solo anno per un importo massimo totale pari ad euro 39.344,26 esclusa IVA al 22%. L’avviso è volto ad individuare operatori economici da invitare ad una procedura concorrenziale sotto soglia con aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per candidarsi c’è tempo fino alle 13.30 del prossimo 18 agosto. Si precisa che il sopralluogo alla piscina comunale è obbligatorio e deve essere antecedente alla formulazione delle offerte. Tutta la procedura, compresi eventuali chiarimenti sull’avviso, si svolgerà in modalità telematica mediante l’utilizzo del “Portale appalti” del Comune di Massa (Data pubblicazione : 11/08/2020 – Data scadenza: 18/08/2020 entro le 13:30-Riferimento procedura : G00070). All’albo pretorio è consultabile l’avviso, il modello di convenzione e la tabella dei criteri con i punteggi per la valutazione delle proposte.