Coronavirus, tamponi drive through a Carrara e Aulla

MASSA-CARRARA – Sono 12 gli ambulatori “drive through” in tutto il territorio della Azienda USL Toscana nord ovest presso i quali prenotare, a pagamento, un tampone orofaringeo per testare la propria positività o meno al Covid-19.

A informare di questa possibilità, particolarmente utile per chi ritiene di essere stato esposto ad un rischio contagio, è la stessa AUSL, che indica anche le modalità con le quali effettuare la prenotazione.

Per gli ambulatori “drive through” delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara occorre inviare una email all’indirizzo prenotazionetamponidrive@uslnordovest.toscana.it, mentre per quanto riguarda invece i “drive through” della provincia di Livorno l’indirizzo email a cui scrivere è prenotazionitamponi.livorno@uslnordovest.toscana.it.

Nella email occorre indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di telefono e codice fiscale.

Chi ha richiesto il tampone via email sarà ricontattato dagli operatori della AUSL che forniranno l’appuntamento con il giorno, l’ora e la postazione a cui presentarsi.

Alle postazioni “drive through” occorre recarsi in auto e il tampone viene effettuato ai richiedenti senza che questi debbano scendere dall’auto. Il personale sanitario, infatti, farà il prelievo da naso e gola attraverso i finestrini.

La prestazione è a pagamento: il costo è di 87 euro a tampone.

Una volta effettuato il tampone, l’esito sarà consultabile attraverso il fascicolo sanitario elettronico, che può essere attivato sul sito MailScanner ha rilevato un possibile tentativo di frode proveniente da “www.uslnordovest.toscana.it” http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/ autenticandosi con la carta sanitaria elettronica o con le credenziali Spid.

Ecco di seguito dove si trovano le postazioni degli ambulatori “drive through” nel territorio della Azienda USL Toscana nord ovest:

Aulla, Casa della salute in piazza della Vittoria 22;

Carrara-Avenza, Casa della salute in piazza Sacco e Vanzetti 5;

Lido di Camaiore, Villa Pergher in via Aurelia 355 (nei pressi dell’ospedale Versilia);

Lucca, presidio sanitario “Campo di Marte” (ingresso dal vecchio pronto soccorso);

Pisa, distretto sanitario di via Garibaldi 198;

Pontedera, sede del Dipartimento di prevenzione (via Mattei 2);

Volterra, Borgo San Lazzaro 5;

Pomarance, via Roma 8;

Livorno, piazzale Montello 14 (nei pressi dello stadio “Armando Picchi”);

Cecina, pensilina del Dipartimento della prevenzione del presidio ospedaliero, in via Montanara 52;

Piombino, ospedale di Villamarina (ingresso via Forlanini);

Portoferraio, struttura mobile in via San Rocco.