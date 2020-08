AULLA – Da oggi 11 al 21 agosto 2020 sulla Sp 18 di Bigliolo, nel comune di Aulla, è in vigore un senso unico alternato nel tratto compreso tra i km 3,640 e 4,740. Lo prevede un’ordinanza del Servizio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per consentire l’esecuzione di lavori di asfaltatura. La disposizione resta in vigore comunque fino al termine dei lavori.