Centro di Raccolta di via Piedimonte a Montignoso chiuso a Ferragosto

MONTIGNOSO – Il Centro di Raccolta di via Piedimonte a Montignoso rimarrà chiuso a Ferragosto. A comunicarlo è l’Assessore Massimo Poggi, che aggiunge: «È invece possibile recarsi all’impianto Verde a Pietrasanta in via Pontenuovo, aperto al mattino dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e a quello di Olmi, sempre a Pietrasanta, in via Olmi dalle ore 7.00 alle ore 13.00».