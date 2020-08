MASSA-CARRARA – Cielo sereno o poco nuvoloso per velature in provincia di Massa-Carrara: a ridosso dei rilievi sviluppo di nubi cumuliformi dalla tarda mattinata, a tratti intense nel pomeriggio specie lungo l’Appennino dove potranno verificarsi brevi ed isolati acquazzoni in prossimità del crinale. Ampie schiarite dalla serata.Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. Mare quasi calmo, vento debole o localmente moderato.