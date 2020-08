Serate estive sotto le stelle con Gam

MASSA-CARRARA – In quantità ridotta, causa i noti problemi legati al Covid, ma anche quest’anno il Gam, invitato da associazioni o privati, curerà alcune serate pubbliche d’osservazione in posti di interesse astronomico, gastronomico e culturale. Qui di seguito una presentazione sintetica. Chi fosse interessato contatti gli organizzatori per prenotazione obbligatoria (eventualmente anche per la cena, ove prevista). Le stesse saranno a numero chiuso.

Lunedì 10 agosto: Cuccaro Club, Rocchetta di Vara (Sp). Via Campo Picchiara 150, Suvero (Sp). Possibilità di cena. Informazioni e prenotazioni 0187 890210 oppure 347 0478256.

Giovedì 13 agosto: Circolo Terra della Luna, Fosdinovo, via Boccognano 1. Possibilità di cena con prodotti tipici. Info e prenotazioni 331 2466521.

Martedì 18 agosto: Lago di Porta (Montignoso). In collaborazione con WWF. Inizio visita guidata ore 20:30. Osservazione a partire dalle 22. Info e prenotazioni 339 7431754 oppure 329 0717413.