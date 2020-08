Marmo, Rifondazione: «Cala l’occupazione, aumenta il profitto. Non siamo ciechi»

MASSA-CARRARA – “I numeri del recente Rapporto Economia della CCIAA dimostrano sempre più la necessità di abbandonare la monocultura del marmo. Gli andamenti rispetto allo scorso anno e rispetto agli ultimi 10 anni mettono in evidenza le difficoltà del settore, la insostenibilità di un ambito che non è più lapideo ma minerario, la forte tendenza del modello economico estrattivista a creare diseguaglianze”. Così il partito della Rifondazione Comunista in una nota.

“Prima di tutto l’escavato è sempre meno composto da materiale lapideo destinato alla lavorazione e sempre più scarti, detriti, destinati alla polverizzazione. Si porta via più montagna rispetto all’ultimo quadriennio (+35%), ma meno sono i blocchi (-7%), il valore più basso negli ultimi 10 anni. Diminuiscono le scaglie bianche e aumentano i derivati meno importanti: scaglie nere, terre e scogliere, quest’ultime quasi triplicano. Si distrugge più montagna, meno i blocchi di lavorazione, più carbonato di calcio per polverizzare le Apuane. Insomma la transizione da un distretto lapideo ad uno minerario è certificata.

Aumenta la distanza di ricchezza. I prezzi del marmo aumentano sia al piano che al monte (+65% il prezzo dei blocchi, +88% lavorati, +90% polveri) così che ad un calo della produzione negli ultimi 10 anni di circa il 9,4% corrisponde una diminuzione dei fatturati di solo 1%, ma una diminuzione dell’occupazione del 10%. Chiaro quindi che l’aumento dei prezzi della materia prima non si redistribuisce equamente tra i fattori produttivi ma prende esclusivamente la via del capitale determinando un allargamento della forbice di ricchezza tra imprenditori e lavoratori. Pur essendo una tendenza del sistema economico quella di distribuire la ricchezza più sul fattore capitale che sul fattore lavoro, registriamo che nel medesimo periodo la metalmeccanica ha creato occupazione (+6) a fronte di un aumento di fatturato e produzione praticamente identico

Meno estrazione nobile, quindi più detriti e meno blocchi, quindi più distruzione di ambiente e di un bene comune.

Meno valore aggiunto per il territorio, più diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza, meno occupazione, più profitti, più sensibilità alle crisi internazionali come quella del COVID rispetto a quella del settore metalmeccanico. In sostanza più precarietà per il territorio.

Solo chi resta nel fortino per difendere le proprie rendite di posizione può rimanere cieco e sordo di fronte a questi dati. E non ci rivolgiamo solo agli imprenditori del marmo che in fondo fanno il loro mestiere di capitalisti, ma ci appelliamo alle forze politiche e sociali che ancora oggi provano a dipingere come magnifico un mondo, quello del lapideo, che invece non lo è. Un mondo che dimostra non solo le debolezze in termini di resilienza alle crisi, ma che sempre più concentra la ricchezza del territorio nelle mani di pochi, espellendo dall’economia del marmo anche i piccoli artigiani che poco possono rispetto ai colossi del comparto apuoversiliese che dettano tempi e modi di fare economia, e spesso anche di fare politica.

Chiedere una inversione ad U dove il pubblico torni ad essere protagonista dei propri beni e che imponga modelli di economia più sostenibili socialmente ed ambientalmente, non più legati alla monocultura del marmo, non è una utopia, ma è una necessità del nostro territorio”.