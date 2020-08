TRESANA – Si è concluso il Campus estivo 2020 di Barbarasco (Tresana, Massa-Carrara), tenutosi nel Parco Fiera, ed organizzato dalle associazioni Pro Loco e Centro di socializzazione e volontariato “Le mie Radici” con la collaborazione del Comune di Tresana.

Nella parole di Valentina Griva e Sara Tacchini la soddisfazione per la buona riuscita dell’iniziativa: “Sono state quattro settimane impegnative, ma ricche di momenti di gioia per i bambini. Siamo contente di non aver lasciato indietro nessuno, ospitando circa 120 piccoli provenienti non solo dal Comune di Tresana, ma anche da Licciana Nardi, Aulla, Villafranca e Podenzana”.

Nel Campus estivo 2020 sono stati impiegati, per ogni turno, dieci operatori, in maniera tale da dividere i bambini in piccoli gruppi: “Li ringrazio per la pazienza, la disponibilità e la generosità che hanno dimostrato”.

Sara Tacchini, consigliere delegato alle associazioni, aggiunge una nota di merito per il volontariato: “Il contributo della Pro Loco e del Centro Le mie Radici è stato costante e di grande qualità. Ringrazio in particolare Stefania Tonelli e Gisella Trusso”.

Il Parco Fiera, gestito dal consigliere delegato Valentina Griva, riapre al pubblico: “Gli utenti hanno capito l’importanza di destinare ai bambini qiesto spazio, ideale perché all’aperto e favorevole per la freschezza. Da oggi il Parco ritorna nella piena disponibilità della comunità”.

Fra le associazioni che più hanno contribuito ai momenti ludico ricreativi la Protezione Civile di Tresana e l’associazione A piccoli passi.

I bambini hanno inoltre realizzato un mosaico, che verrà conservato presso la sede del Comune di Tresana, raffigurante la torre malaspiniana.