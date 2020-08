Covid, la generosità dei dipendenti Ctt. L’Asl: «Vi ringraziamo sentitamente»

MASSA-CARRARA – La direttrice generale dell’Asl Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani, ha scritto a Ctt Nord per ringraziare l’azienda del trasporto pubblico e i suoi dipendenti apuani per una donazione relativa all’emergenza covid: «Desidero esprimerle a nome anche dei professionisti sanitari, la più viva gratitudine per la donazione elargita a questa azienda a favore dell’Emergenza Covid19 – Coronavirus. Grazie al suo generoso gesto, saremo in grado di dare una risposta ancora più concreta e fattiva a tutti i servizi e tutte le strutture impegnate in prima linea nel fronteggiare la cura e l’assistenza dei malati, destinandolo all’acquisto di presidi, attrezzature e quant’altro risulti necessario. A nome dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest. La ringrazio per averci aiutato a fare la differenza. Il suo sostegno incoraggia il nostro impegno nella costante lotta contro questo evento epidemico».