MARINA DI MASSA – «AAA cercasi committente dei lavori per la bonifica (che nel frattempo non è più bonifica)». Inizia così il post Fb dell’assessore all’ambiente di Massa, Veronica Ravagli, in cui annuncia che il ministero dell’Ambiente avrebbe dichiarato che nella zona della costa massese di fronte all’ex colonia Torino, ci sarebbero solo rifiuti da togliere e non servirebbe più la bonifica.

«Qualche giorno fa – ha scritto l’assessore – ho preso visione dello studio effettuato da Sogesid spa la società in house del ministero dell’Ambiente che forniva una interpretazione dei dati della caratterizzazione della falda ed assieme ad essa individuava delle proposte di scenario di intervento. Un documento di quasi 400 pagine che abbiamo discusso e sul quale abbiamo portato le nostre osservazioni come amministrazione comunale in una riunione tenuta due giorni fa. Se ancora la strada per il progetto di bonifica delle aree Sin e dei terreni adiacenti deve prendere forma seppur siamo molto contenti che il percorso abbia preso il via concretamente, credevo che l’inizio dei lavori per la spiaggia antistante la Colonia Torino fosse davvero imminente, visto che il progetto esecutivo esiste da più di un anno e sembrava che non fosse partita la gara solo per una formalità risolta nei mesi precedenti».

«Invece – prosegue Ravagli – alla riunione di due giorni fa emerge con mio grande disappunto che: 1- La Regione ha stabilito che deve essere presentato una verifica di assoggettabilità a Via (Valutazione d’impatto ambientale). Deve essere presentato quindi uno studio che ha la finalità di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA. 2- Sogesid spa ha scoperto solo ora che l’area è soggetta a vincolo paesaggistico, quindi il progetto deve essere sottoposto alla commissione paesaggistica del Comune prima di partire. 3- Il punto fondamentale è che il Ministero ha emesso una nota con la quale stabilisce che i lavori da effettuare sulla spiaggia antistante la colonia Torino non sono una bonifica ma una semplice rimozione di rifiuti quindi il committente dei lavori non potrà più essere il Ministero stesso ma è da definirsi tra gli enti locali minori».

«È necessario quindi individuare un nuovo responsabile committente dei lavori tra Regione e Comune per poter dare l’avvio alla procedura di gara. Praticamente, il progetto c’è, Sogesid è pronta a far partire la gara ma manca il committente. Sembra una barzelletta ma vi assicuro che non lo è! Personalmente credo che la nota del Ministero che riduce a semplice rimozione di rifiuti i lavori sulla spiaggia della ex Colonia Torino sia non condivisibile perché i rifiuti non sono appoggiati o depositati sul terreno ma sono in parte interrati e mescolati al materiale di spiaggia. In questo caso non è una semplice rimozione ma una bonifica. A parte queste opinioni tecniche durante la riunione mi sono piuttosto arrabbiata perché è evidente che non per colpa nostra dovremo ancora aspettare non poco per vedere l’inizio dei lavori sul quel tratto di litorale tanto amato dai cittadini. Evidentemente sia la Regione che il Ministero non si rende conto dell’importanza di quel tratto di mare per i cittadini massesi, ho chiesto fortemente di aggiornarci al più presto per trovare una soluzione a questo ennesimo problema, per me sarebbe andato bene anche settimana prossima. Mi hanno risposto “fine mese”. Va bene, aspetteremo fine mese, sarò presente per portare avanti le istanze dei cittadini e ottenere risultati concreti anche di fronte a una burocrazia che sembra voglia complicare sempre di più le cose anziché aiutarci».