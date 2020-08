Rifugio della Martana, pubblicato il bando per la gestione

MASSA – È pubblicato l’avviso per l’affidamento in gestione del Rifugio Antiaereo della Martana (RAM) per il periodo 04/09/20-31/12/21 e un importo complessivo di 6.670 euro

Il servizio sarà affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 al soggetto che presenterà la migliore proposta progettuale sulla base dei criteri riportati in avviso.Per partecipare c’è tempo fino alle ore 12 del 21 agosto prossimo.

Finalità dell’avviso è garantire una corretta gestione della struttura Rifugio Antiaereo della Martana (RAM), delle attività, dei luoghi e degli spazi dal punto di vista della promozione, valorizzazione, animazione, fruizione culturale e turistica rendendo ancor più il Rifugio attrattore qualificato di turismo e cultura.

Per informazioni relative alla procedura è possibile contattare il Servizio Cultura del Comune ai seguenti recapiti telefonici e o indirizzi mail

– Piera Pucci 0585/490213 e-mail: piera.pucci@comune.massa.ms.it ;

– Simona Benetti 0585/490536 e-mail: simona.benetti@comune.massa.ms.it

Su forme e modalità di partecipazioni rimandiamo all’Avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.