Bus, linea 60 Massa-Viale Roma-Marina di Massa: da sabato 8 tornano le corse fino a mezzanotte

MASSA – A seguito di un incontro tecnico voluto e chiesto dall’amministrazione del sindaco Francesco Persiani alla Regione Toscana e al gestore del servizio di trasporto pubblico, da sabato 8 agosto sarà ripristinato l’orario della linea 60 (Massa FS Urbano) del trasporto pubblico che nelle ultime settimane era stato ridotto arrecando grossi disagi alla cittadinanza.

Si tratta, infatti, di una linea importante perché gli utenti partendo dal capolinea alla stazione, in meno di mezz’ora, possono raggiungere Piazza Betti, Marina di Massa, transitando per il viale Roma.

Il sindaco Francesco Persiani esprime soddisfazione per aver raggiunto l’obiettivo: “l’amministrazione si è sempre dimostrata pronta a rispondere alle richieste della cittadinanza in tema di trasporto pubblico e questo risultato ne è una ulteriore conferma. Abbiamo voluto da subito il nuovo capolinea, stiamo lavorando per un miglioramento delle tratte e per rendere il servizio accessibile a tutti; il trasporto pubblico per noi è un tema essenziale verso cui dobbiamo mantenere alta l’attenzione e, in questo caso, non era immaginabile avere una linea, in piena estate, che non raggiungesse il centro marinello nelle ore serali”.

A differenza dello scorso anno, oltre alle varie riduzioni attuate per le normative anti-covid, erano state interrotte le corse della linea 60 alle ore 20.30 con evidenti disagi e difficoltà per i cittadini e turisti nel muoversi in orari serali. Nei giorni scorsi, nel corso di un incontro tra l’amministrazione comunale, la Provincia di Massa Carrara e il gestore è stato deciso di ampliare nuovamente il servizio della linea 60 fino alle ore 24.00.

“Siamo in piena stagione turistica e per noi è essenziale garantire e migliorare i collegamenti con il centro e Marina di Massa – commenta l’assessore Marco Guidi, con delega al Trasporto pubblico locale – abbiamo ascoltato i cittadini, i turisti, gli operatori turistici ed economici, inviato richieste a Regione Toscana e gestore per il ripristino dell’orario su quella tratta e, infine, chiesto un incontro ottenendo il prolungamento fino alle 24. In questo modo riusciamo a garantire una copertura su strade di collegamento importanti”. Le nuove corse saranno attive da sabato 8 agosto.