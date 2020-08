Attivo da sabato il punto prelievi di Arpiola di Mulazzo

LUNIGIANA – Sabato 8 agosto 2020 verrà attivato il punto prelievi di Arpiola di Mulazzo, in Lunigiana, dalle ore 7.45 alle ore 9.30. Lo comunica l’Azienda USL Toscana nord ovest, che poi specifica: “Il punto prelievi nel presidio sanitario – all’interno del quale già sono presenti il medico di medicina generale, la pediatra e l’assistente sociale – sarà poi a disposizione della popolazione ogni sabato negli stessi orari (7.45-9.30).

Il Sindaco di Mulazzo Claudio Novoa e la direttrice della Società della Salute della Lunigiana Rosanna Vallelonga evidenziano l’importanza del nuovo servizio attivato in favore della cittadinanza, in particolare quella anziana che ha difficoltà di mobilità per raggiungere i punti prelievi di Pontremoli e Villafranca in Lunigiana. Questa Casa della Salute fortemente voluta da parte dell’amministrazione – aggiunge il primo cittadino – rappresenta un punto di riferimento importante per la nostra comunità ed oggi con soddisfazione vediamo premiati e riconosciuti gli sforzi effettuati per rafforzare il nostro servizio sanitario.