Arte, compiti e sport al campus estivo di Mulazzo

MULAZZO – In quest’estate particolare dopo l’emergenza Covid, in cui la quasi totalità delle manifestazioni sono sospese, la ProLoco di Mulazzo, in collaborazione con il Centro Giovanile San Giuseppe, sta portando avanti il Campus estivo dedicato ai più giovani. Il campus è gratuito grazie al finanziamento di Fondazione Carispezia e grazie alle risorse regionali che il Comuni di Mulazzo ha deciso di destinare all’organizzazione delle attività estive.

“Con questa iniziativa si è voluto regalare un sorriso a bambini e ragazzi e fornirgli l’opportunità di tornare di nuovo a divertirsi insieme in sicurezza dopo la sospensione dell’attività didattica – affermano i vicepresidenti Gianluca Marconi e Lorenzo Gussoni. Grazie al prezioso sostegno delle insegnanti della scuola primaria Livio Galanti e di molti volontari, tra i quali molto giovani del territorio, appartenenti a diverse associazioni operanti nel territorio i ragazzi si dividono tra compiti e attività creative, di svago e sportive. Tra le attività svolte nel corso delle settimane hanno avuto l’opportunità di fare delle osservazioni solari grazie ai telescopi dell’Osservatorio Astronomico Monte Viseggi(SP). Inoltre grazie all’aiuto del mister Fabio Giovannacci e del preparatore Massimo Filipponi dell’Asd Mulazzo si sono cimentati in allenamenti e tornei di calcio, la dirigenza ha poi regalato ad ogni ragazzo in maglia del Mulazzo calcio, in preparazione anche delle giornate con il Lunigiana Rugby. Il Campus continuerà anche nel mese di agosto con tante altre iniziative, con lo stesso entusiasmo e partecipazione di sempre”.