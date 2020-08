Tutti insieme, tutti al mare. A Marina di Massa si manifesta per le spiagge libere

MARINA DI MASSA – Tutti insieme, tutti al mare. Il gruppo 500 in battigia si presenta con uno slogan rinnovato all’appuntamento di venerdì alla manifestazione in difesa delle spiagge libere che si svolgerà con partenza dal pontile di Marina di Massa. Il ritrovo è fissato alle ore 17:30. “Perché partecipare venerdì? Abbiamo solo 13 spiagge libere (di cui 4 attrezzate). Tra queste, tre sono senza sorveglianza e altre tre sono relegate a punti di raccolta del lavarone (dei quali uno coincide con l’area di attesa predisposta dalla Protezione Civile in caso di calamità). Una spiaggia è stata aperta ma non è stata assegnata in convenzione. Un altra è bagnata da un mare giudicato altamente inquinato. Questa manifestazione per dire che non vogliamo essere ghettizzati in quanto fruitori delle spiagge libere: il mare è anche nostro”.