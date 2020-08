“Sui sentieri della prossima alluvione”: Legambiente rende noto il programma delle escursioni

Legambiente Carrara rende noto il programma delle escursioni “Sui sentieri della prossima alluvione”. Si tratta di una serie di escursioni nel bacino montano del Carrione, finalizzatea vedere con i propri occhi le innumerevoli situazioni di cattiva gestione del territorio che incrementano il rischio alluvionale, comprenderne le ripercussioni sulla generazione delle portate di piena e illustrare come è possibile e doveroso intervenire per ridurre il rischio. Lo scopo è di accrescere la consapevolezza dei cittadini e di esercitare una pressione sull’amministrazione comunale, smuovendola dalla sua perniciosa inerzia. Le date sono quelle di domenica 9 agosto 2020: bacino di Torano, domenica 16 agosto: bacino di Miseglia, domenica 23 agosto: bacino di Colonnata. Ritrovo ore 9,30 nel piazzale del Ponte di ferro (bivio via Colonnata-via Miseglia). Almeno 1 su 4 persone dovrà essere munita di auto. E’ necessario presentarsi muniti di mascherina. Il rientro è previsto alle 12,30-13 circa.

Oltre ai soci Legambiente, la partecipazione alle escursioni è aperta a chiunque sia interessato. Particolarmente graditi saranno gli amministratori comunali. Numero partecipanti. Per assicurare l’efficacia dell’ascolto e della partecipazione, nonché il distanziamento sociale (coronavirus), il numero di partecipanti per escursione è limitato a 20. Qualora i richiedenti siano in numero superiore, Legambiente organizzerà repliche delle escursioni, alle quali inviterà chi fosse rimasto escluso.

Svolgimento. Spostamenti in auto, con sosta in ogni punto meritevole di interesse (ubicazione dei bacini di laminazione previsti, ingresso e uscita della galleria di bypass urbano, strade costruite in alveo, alvei sepolti da detriti, ravaneti, valli colmate, cave a fossa colmate da detriti, strade costruite su ravaneti di notevole spessore, canalizzazioni, sorgenti ecc.). Illustrazione delle problematiche da parte di una guida Legambiente, discussione e individuazione delle possibili soluzioni. Il grado di difficoltà è molto basso: non sono infatti previste vere e proprie camminate. Si consigliano tuttavia scarponcini o scarpe da trekking e una borraccia.

Per iscriversi. Per favorire l’organizzazione degli aspetti logistici, inviare una mail a info@legambientecarrara.it entro le ore 10 del giorno precedente l’escursione, precisando: nome, cognome, eventuale associazione di appartenenza, numero di telefono (per eventuali comunicazioni), disponibilità o meno di un’auto e l’escursione (o le escursioni) alla quale si chiede di partecipare. Tenuto conto del limite dei 20 partecipanti, tutti i richiedenti riceveranno una risposta. Per evitare spiacevoli discussioni, si prega di presentarsi al punto di ritrovo solo se si è ricevuta la conferma dell’accettazione da parte della segreteria Legambiente. Gli eventuali richiedenti in sovrannumero ne riceveranno l’avviso e saranno in seguito nuovamente invitati ad una replica dell’escursione. In caso di pioggia, gli iscritti saranno informati della data in cui sarà spostata l’escursione.

Per quel che riguarda le ragioni dell’iniziativa, Legambiente ricorda che “il territorio lungo l’intera asta del Carrione è soggetto a un rischio alluvionale elevato, che diventa particolarmente elevato nel centro città. Basti pensare che l’insieme degli interventi già eseguiti o previsti nei prossimi anni (argini, riprofilature dell’alveo, adeguamento dei ponti, rimozione delle passerelle, galleria di bypass Torano-Gragnana ecc.) non si propone di mettere in sicurezza il territorio (obiettivo al momento considerato irraggiungibile), ma semplicemente di ridurre il rischio da “molto elevato” (territorio inondabile dalla piena trentennale: Q30) a “elevato” (inondabile dalla duecentennale: Q200). La messa in sicurezza è rinviata a interventi futuri nel bacino montano finalizzati a trattenere in esso le portate duecentennali, lasciando transitare solo la Q30 (sopportabile dal tratto Carrara-mare quando saranno completati gli interventi della prima fase sopra accennati). Gli interventi nel bacino montano rivestono dunque una priorità assoluta poiché ridurrebbero fin da subito il rischio idraulico, senza dover attendere decenni per il completamento degli altri interventi. L’aspetto più preoccupante – sottolinea ancora Legambiente – è che gli amministratori e le forze politiche si comportano come se fossero inconsapevoli del reale livello di rischio e, considerato che gli interventi previsti dal masterplan sono realizzati dalla regione, si sentono deresponsabilizzati, come se il problema non fosse di loro competenza. Nei PABE e nel Regolamento agri marmiferi, infatti, gli interventi prioritari che proponiamo da anni non sono previsti nemmeno in futuro. A causa di tale scarsa consapevolezza, inoltre, gli interventi effettuati o autorizzati nel bacino montano (strade, cave, ravaneti, canalizzazioni ecc.) non tengono conto delle ripercussioni sul rischio idraulico che, quasi sistematicamente, viene così incrementato. La nostra definizione di “fabbrica del rischio alluvionale” attribuita al comune non è dunque soltanto uno slogan, ma un modo efficace di descriverne l’effettiva attività. Legambiente, attraverso questa e altre iniziative, si propone di fermare la fabbrica del rischio alluvionale togliendo ogni alibi all’amministrazione comunale e mettendola di fronte alle proprie responsabilità: se continuerà a non intervenire nel bacino montano, alla prossima alluvione sarà chiamata a risponderne”.

Condivisione social. Durante le passeggiate, i partecipanti saranno invitati a scattare fotografie e a pubblicarle sui propri profili social, Facebook e Instagram, utilizzando gli hastag #legambientecarrara e #sentieridellalluvione. Legambiente condividerà questi scatti sulle proprie pagine, non solo in occasione dell’iniziativa ma anche in seguito, come forma di denuncia e di controllo su questo fragilissimo ecosistema montano.