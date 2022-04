Apuane, escursionisti infortunati: uno recuperato con Pegaso, l’altra dal Soccorso Alpino

APUANE – Questo pomeriggio, domenica, la stazione di Querceta del Soccorso Alpino della Toscana è stata attivata per due interventi nelle Alpi Apuane. Entrambe le chiamate sono giunte nel primo pomeriggio pressoché in contemporanea. La prima attivazione ha riguardato un escursionista sul Monte Forato che è scivolato mentre percorreva il sentiero numero 5. L’elisoccorso Pegaso 3 si è diretto sul target e ha effettuato il recupero in autonomia.

La seconda richiesta di intervento ha interessato un’escursionista che è caduta sul sentiero numero 5 che dal Callare del Matanna scende al rifugio Forte dei Marmi. La signora, residente a Firenze, che si è procurata un trauma a una gamba, è riuscita a raggiungere il rifugio. L’intervento della squadra dei soccorritori munita di infermiere ha provveduto a imbarellarla e a trasportarla fino all’attacco del sentiero dove ad attendere si trovava l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontestazzemese.