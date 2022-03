Cna sulla Bic: «La nostra proposta non è stata ritenuta valida. Ora torna all’asta»

MASSA – Cna è pronta a ragionare sul futuro del complesso ex Bic di via Dorsale se nessuno acquisterà l’area. L’associazione degli artigiani svela un retroscena inedito: aveva già fatto un sondaggio un paio di anni fa con la Regione Toscana per ottenere in concessione pluriennale l’immobile a fronte di un investimento importante da parte dell’associazione per farlo tornare ad essere un incubatore d’imprese ed una università del lavoro.

L’ex Bic andrà all’asta per la seconda volta. “La nostra proposta evidentemente non è stata ritenuta valida. – ricorda Paolo Ciotti, Direttore Cna Massa Carrara – E’ un peccato pensare che quell’immobile debba essere venduto e privato della sua destinazione e soprattutto del progetto attorno al quale era stato costruito”.

Lo stesso era accaduto con la sede del Consorzio Zona Industriale Apuana: “anche in quel caso ci abbiamo provato ma non siamo riusciti a dialogare con la Regione Toscana”. Cna parla di occasione persa per il territorio e per le imprese. “Il nostro progetto, per il Consorzio prima, per il Bic poi, non sarebbe stata una corsa in solitaria ma con tutto il territorio coinvolgendo le associazioni e gli enti di riferimento. Malgrado questi due tentativi non abbandoniamo il progetto realizzare un polo per le imprese e per l’alta formazione perché siamo convinti che il territorio ne abbia bisogno per crescere. Per rilanciare un territorio occorre investire non svendere. Se ci sono margini di dialogo siamo pronti a parlarne”.