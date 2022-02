Addio all’imprenditore Fedele Codega, fondatore insieme al padre della storica ditta di pneumatici

CARRARA – Si è spento all’età di 82 anni in un letto del Noa Fedele Codega, co-fondatore, insieme al padre Dionigi, della nota azienda di vendita e riparazione pneumatici. Nove mesi fa la tragica morte della moglie Tiziana Boggi, schiacciata dall’ascensore di casa nel tentativo di raccogliere un oggetto dal vano. Una perdita che Codega non ha mai superato del tutto e che ha finito per procuragli un male fisico intollerabile. Era un uomo riservato, di poche parole. Un gran lavoratore. Dopo che il trasferimento della famiglia dalla Lombardia a Carrara, a fine anni 30, e dopo che Dionigi aveva lavorato per un qualche anno come fabbro-carpentiere, i due Codega, padre e figlio, fondarono nel 1941 la prima rivendita di pneumatici a Carrara, in corso Rosselli (allora corso Vittorio Emanuele). Poi si trasferì prima su viale XX settembre e infine in quella che è l’attuale sede in viale Galilei, ad Avenza.

Aveva due grandi amori: lo sport e la montagna. Per il primo ha partecipato a diverse maratone, inclusa quella di New York, e per anni aveva seguito, da tifoso abbonato, la Carrarese. Per il secondo, invece era diventato guida alpina emerita del Cai. Ha prestato inoltre servizio al Soccorso Alpino, dove per molti anni è stato anche capo stazione.

Fedele lascia i figli, Davide e Nicola, e una nipotina di sette anni. I funerali si terranno domani, giovedì, alle 10 alla chiesa della Santissima Annunziata di Marina di Carrara.