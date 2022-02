Fine settimana intenso quello appena trascorso per staff tecnico e ginnaste della My Rhythm ASD, impegnate rispettivamente nella fase conclusiva dell’aggiornamento triennale riservato agli ufficiali di gara Federazione Ginnastica d’Italia regione Toscana, e nella prima prova regionale Opes. Gara non particolarmente partecipata, ma utilissima per testare i nuovi programmi di gara, di cui è stato ulteriormente aumentato il valore tecnico rispetto all’ultimo impegno agonistico nazionale tenutosi in Veneto solamente due settimane fa. Strabiliante la piccola Viola Rossi, prima classificata tra le Esordienti preagonistica 1, che si aggiudica oro al corpo libero, alla palla ed il premio speciale di Miss Eleganza; molto bene anche la palla della neo-junior Ginevra Perfigli, in fase di ripresa agonistica, che le vale l’oro; argento per la grintosa coppia cerchi composta da Sara Maffioli ed Anna Polini, che nonostante due sbavature si aggiudica l’argento. Oro a pari merito per Nina Zoe Ganapini, ginnasta ancora inesperta ma dall’ottimo potenziale. Eccellente performance di Margherita Menconi alla palla tra le LD Allieve, purtroppo senza confronto; Beatrice Burchielli propone tre attrezzi dall’altissimo valore tecnico, ancora da affinare in vista dei prossimi appuntamenti. Prossima competizione regionale: prima prova di qualificazione per la Finale nazionale “Ritmica Oltremare”, dove le “MyRhythmine”, guidate dalle tecniche Martina Opuratori ed Asia Corsini, con il supporto della coreografa Denise Bertola, prenderanno parte a ben quattro differenti programmi agonistici, con qualche novità ancora “top secret”