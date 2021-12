Due vasi in marmo per la “Madonnina” del porto: il regalo degli studenti del ‘Tacca’

MARINA DI CARRARA – Gli alunni della Scuola del Marmo “P. Tacca”, dopo averne effettuato il restauro, hanno regalato alla Madonnina del Porto di Marina di Carrara, realizzata dal Prof. Mino Bruschi, due vasi in marmo bianco ordinario. Tramite questo dono i concittadini devoti che vorranno omaggiare la Madonnina con fiori, lo potranno fare senza il rischio di rovinare il restauro concluso nei mesi scorsi. I vasi, realizzati sotto la guida del docente Prof. Michele Beggi dagli alunni Musetti Diego e Franciosi Alessandro, sono stati installati ai piedi della Madonnina nella mattinata di lunedì 13 dicembre dal Prof. Andrea Nicoli. I vasi sono stati ancorati alla base tramite perni di acciaio.

Alunni e docenti ringraziano gli Studi d’Arte Cave Michelangelo per aver donato il marmo con cui sono stati realizzati i vasi, il Signor Ciavarella e l’ufficio tecnico della Capitaneria di Porto per la disponibilità dimostrata.

La Scuola del Marmo sarà aperta, in occasione dell’open day, sabato 18 Dicembre 2021 dalle 15.30. Alunni e docenti saranno lieti di accompagnare studenti e genitori in una visita guidata dell’Istituto, dei suoi molteplici laboratori e della storica gipsoteca. Sarà inoltre possibile per gli studenti in cerca di una scuola professionale originale e unica nel territorio partecipare in prima persona a diverse attività (scultura, tornitura, finitura, …) seguiti da alunni e docenti delle materie di indirizzo. Per informazioni scrivere a infotacca@poloartisticogentileschi.edu.it o telefonare al numero 0585 71421 (http://www.poloartisticogentileschi.edu.it/tacca/scuolaapertaonline.html).