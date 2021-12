Sanac, approvato il nuovo bando di gara. Ferri (Iv): «Ma c’è ancora tanto da fare»

MASSA-CARRARA – Si è tenuta ieri mattina, 10 dicembre, la manifestazione sindacale di fronte al Mise per il futuro della Sanac. Ed è arrivata una prima notizia positiva: nei prossimi giorni uscirà il nuovo bando di gara. A riferirlo è il deputato di Italia Viva Cosimo Ferri, presente alla manifestazione, attraverso una nota: “Il Mise – spiega – ha approvato il bando di gara proposto dai commissari. Bando che dovrà riguardare i quattro stabilimenti, garantire continuità occupazionale anche nell’inquadramento e produttiva. Siamo però solo all’inizio. C’è ancora tanto da fare ed i tempi aziendali non consentono di andare piano perché il mercato non può aspettare. Il gruppo Sanac ha potenzialità, non può essere spento. Ora auspichiamo che la New.co Acciaierie Italia Spa, che ha nella compagine societaria Invitalia, come è stato promesso, partecipi alla gara”.

“Chiediamo tempi certi – chiude Ferri – e che si valuti il miglior piano industriale. Intanto però rimane aperto il problema degli ordinativi che Acciaierie Italia sta facendo all’estero e non a Sanac. Perché? Nessuno lo spiega e questo ci preoccupa, e mi ha portato a presentare un’interrogazione parlamentare per avere chiarimenti”.