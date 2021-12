MASSA – Si è svolta sabato 27 novembre presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” la gara locale per la prima competizione di rompicapo meccanico, per assegnare il titolo di Campione Italiano. La gara ha visto la partecipazione di circa 20 concorrenti del Liceo e altri provenienti anche da fuori provincia (Pisa e Livorno) oltre che alunni delle scuole medie. A livello italiano hanno partecipato oltre 400 persone, dalla primaria al primo anno di università.

La competizione è stata ideata da Cristian e Hyde (You Tube channel: Hyde) nel Dicembre 2020. I rompicapo meccanici sono realizzati con materiali pregiati, quali legno o metallo, sono di varie difficoltà e tipologie (assemblaggio, composizione, con meccanismo meccanico, smontaggio, incastro, scioglimento, labirinti e così via), l’esempio più famoso è probabilmente il cubo di Rubik; lo scopo è quello di catturare il principio dell’oggetto e dirigersi verso la soluzione manipolando l’oggetto con una certa logica. I rompicapo meccanici sono un ottimo, diretto e divertente modo per diffondere la passione nel collezionare e cimentarsi con dei ‘giochi per il potenziamento del cervello’.

La gara è stata possibile grazie all’impegno delle docenti Sabrina Rossi (responsabile giochi logici, fisici e matematici de Liceo Fermi), Valentina Bigini e dal docente Matteo Cardini. È stata una gara appassionante, che ha visto un alunno del liceo Fermi Davide Guidotti, classe 3C, raggiungere la posizione di primo nazionale assoluto (FOTO). Chi fosse interessato alle prossime edizioni può contattare il liceo Fermi. Eventuali riferimenti e informazioni su https://www.mechanicalpuzzlecompetitions.com/.