Una biblioteca di genere e una panchina rossa saranno inaugurate domani a Carrara

CARRARA – Sabato 4 dicembre alle ore 10,00 presso la Biblioteca Lodovici in piazza Gramsci a Carrara verrà inaugurata la sezione della Biblioteca di Genere voluta dalla Commissione Progetto Donna per le Pari Opportunità che ha inteso fornire la biblioteca comunale di testi riguardanti nello specifico le Pari Opportunità.

”Tale progetto – spiega la presidente Francesca Menconi – è stato ritenuto necessario dalla Cpo perché siamo fermamente convinte che i cambiamenti nella società passino dalla cultura e dal superamento degli stereotipi tanto quanto dalle norme e leggi introdotte per la parità di genere.”

La biblioteca comunale ha una rilevanza fondamentale nella diffusione e nella condivisione delle idee che consentono di accrescere la consapevolezza di quanto sia importante la valorizzazione dei diritti umani fondamentali nell’abbattimento dei pregiudizi di genere nonché l’informazione e la sensibilizzazione al contrasto alla violenza di genere in tutte le sue forme.

“Il raggiungimento effettivo delle pari opportunità – interviene l’assessora Anna Galleni – passa anche e soprattutto da un profondo cambiamento culturale. La disponibilità nella biblioteca civica di testi espressamente dedicati rappresenta sicuramente un passo importante in questa direzione. È fondamentale, infatti, rendere accessibili contenuti in grado di cambiare il punto di vista sulle cose. Se le fondazioni delle case si reggono su pilastri, le fondazioni del pensiero critico poggiano, da sempre, sui libri.”

Il patrimonio librario, rivolto all’infanzia e agli adulti, è costituito da saggi, romanzi, documenti ed altro, monotematico e specialistico, vuole avvicinare gli/le utenti ai temi delle Pari Opportunità per conoscerli, approfondirli ed accrescere una cultura di genere e vuole essere un primo passo da accrescersi con il tempo.

Partecipano il presidente del Consiglio Michele Palma, l’assessora Galleni, la presidente della Commissione al Sociale Tiziana Guerra, le componenti della Commissione Pari Opportunità Mirella Cocchi e Eleonora Cantoni, l’associazione Progetto Uomini Responsabili, l’associazione Letture ad alta Voce, Tonina Tessa.

In zona San Martino, alle ore 12,00 seguirà lo svelamento dell’intitolazione del Giardino 25 novembre – giornata della violenza contro le donne e della panchina rossa realizzata in collaborazione con Nausicaa e i ragazzi e le ragazze di ANFFAS.

Per l’inaugurazione della Biblioteca ingresso libero con prenotazione obbligatoria a causa del contingentamento delle presenze per disposizioni anti-Covid – esibizione obbligatoria del Green pass. Per prenotazioni 392 334 1618 oppure e-mail: presprogettodonna@comune.carrara.ms.it