Istituto Pacinotti Belmesseri: iniziato ufficialmente l’orientamento per i ragazzi

PONTREMOLI – Il progetto grafico della promozione della scuola vuole comunicare l’anima dell’Istituto Superiore Pacinotti Belmesseri nel momento dell’orientamento per gli alunni che in questo periodo si troveranno a dover scegliere quale strada intraprendere per il loro futuro. Sono stati uniti tutti gli indirizzi dell’istituto, mostrando, tramite le fotografie, i diversi mestieri e i talenti racchiusi in ogni studente. E’ stato scelto lo stile del movimento artistico pixel art, usato nei videogiochi, con lo scopo di attirare e coinvolgere maggiormente i ragazzi. L’intenzione è far emergere come le passioni possano fare la differenza nella nostra vita: in ognuno di noi risiede un talento diverso e il compito della scuola è scoprirlo, migliorarlo, così che sia possibile diventare un domani l’espressione di noi stessi, di ciò che ci piace fare, ma soprattutto di quello che vorremmo essere.

Nelle fotografie dell’immagine realizzata rappresentando i due trattini dell’uguale in matematica, i soggetti sono tutti vestiti di nero, a indicare che inizialmente siamo tutti uguali; solo con il percorso di studi lo studente si diversifica e acquisisce la propria autonomia.

Lo slogan “Vivi il cambiamento, prendi in mano la tua vita, fanne un’opera d’arte unica irripetibile, segui il Dream” racchiude il rilievo delle nostre passioni, l’importanza di vivere la nostra vita e di come una scelta può fare la differenza. E’ proprio vera la frase del Dalai Lama “Le decisioni sono un modo per definire se stessi. Sono il modo per dare vita e significato ai sogni. Sono il modo per farci diventare ciò che vogliamo.”

La scuola ci accompagna nel cammino di crescita e di costruzione del nostro mondo, del nostro divenire visionari del domani, cittadini operosi e attivi, magari proprio in Lunigiana. Unendo passione, interesse e divertimento con l’impegno, l’Istituto si p sentito realmente parte di un percorso grande, unito nelle diversità, rappresentato con il cuore colorato; ognuno di noi è speciale, come speciale è l’Istituto Belmesseri Pacinotti.

http://www.pacinottibelmesseri.edu.it/