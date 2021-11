Terza categoria, posticipi: vincono Master Marina di Massa e Sporting Forte dei Marmi

Il quinto turno del campionato di terza categoria si è concluso con il successo della capolista Master Marina di Massa e dei versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi, rispettivamente contro Marina di Pietrasanta e Carrarese giovani. Il team di Mister Davide Cantoni dopo lo scivolone di Gragnola torna alla vittoria in rimonta contro i versiliesi del Marina di Pietrasanta, protagonisti del match del “Raffi” Gianluca Ricci e Stefano De Angeli con una doppietta a testa imitati dal punto di Francesco Tornaboni. Per gli ospiti doppietta di Christian Lembo, il primo per il sorprendente vantaggio il secondo nel finale come quello del compagno Yassine Edahbi. Tre punti che consolidano il primato con due lunghezze sulla coppia Vallizeri – Attuoni Avenza, vincenti nei loro impegni interni contro Spartak e Gragnolese.

Deve incassare la prima sconfitta stagionale la Carrarese giovani di mister Ivano Gigli, opposta ai versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi, al secondo acuto stagionale. Dopo lo 0-0 del primo tempo decide la sfida di “Fossone” nel finale Lorenzo Lorenzoni. Nel prossimo turno dato il riposo del Master di Marina di Massa, le dirette inseguitrici Vallizeri e Attuoni sono attesi dalle delicate sfide rispettivamente contro la Gragnolese nel derby e quella alla “Pruniccia” contro il Marina di Pietrasanta per un eventuale nuovo sorpasso.

Risultati :

Carrarese giovani-Sp.Forte dei Marmi 0-1

Marina di Massa-Marina di Pietrasanta 5-3

Classifica aggiornata: Master Marina di Massa 12, Vallizeri 10, Attuoni Avenza 10, Carrarese giovani 7, Villafranchese 7, Turano Montignoso 7, Gragnolese 7, Sporting Forte dei Marmi 7, San Vitale Candia 6,Spartak Apuane 4,,Tirrenia 3, Marina di Pietrasanta 0, Fosdinovo 0.

Prossimo turno (27.11.2021):

Gragnolese-Vallizeri, Marina di Pietrasanta- Attuoni Avenza, San Vitale Candia-Carrarese Giovani, Spartak Apuane-Fosdinovo, Sporting Forte dei Marmi-Tirrenia, Villafranchese-Turano Montignoso, riposa : Master Marina di Massa

Carrarese giovani-Sporting Forte dei Marmi 0-1

Carrarese giovani: Novarino, Pennuci, Viaviani, Galeotti Alessandro, Citro, Conti, Agnesini, Galeotti Manuel, Biggi, Vaccà( Fazzini, Polenta, Pasquini, Pardini, Mazzucchelli, Galassi, Raggi, Pezzica,Biselli)All. Gigli

Sp.Forte dei Marmi: Nari, Lorenzoni, Bazzichi,Pelliccia, Costa, Coppedè, Celentano, Perregrini, Macchiarini, Alaimo, Galeotti Nicola,(Ticci, Galeotti Francesco, Sangalli, Verneau, Leonardi, Lorenzi, Baldi, Fallanica) All. Picchi

Arbitro : Grimaldi di Carrara

Marcatori : 40’st. Lorenzoni

Note : nel finale di gara espulso Lorenzoni(Sp.FM)

Marina di Massa-Marina di Pietrasanta 5-3

Marina di Massa : Bertonelli, Marku, Bordigoni, Baglini, Zavaglia, Tornaboni, Maccarone, De Angeli, Ricci, Kumanaku, Sarr( Zene, Antompaoli, Bertini, Damiani, Del Freo, Della Bona, Gentili,Neri, Sissoko)All. Cantoni

Arbitro : Scalisi di Carrara

Marcatori : 15’Lembo, 42’ De Angeli, 10’st. Ricci,20’st. Tornaboni, 25’ st. De Angeli, 28’ Ricci, 35’ Lembo, 40’st. Aut. Bertonelli su tiro di Edahbi