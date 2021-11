Sos dei residenti della “Sarchia”: «Strada piena di buche e senza guard rail. A rischio la pubblica incolumità»

MASSA – La chiamano la “Sarchia” ed è una località immersa in boschi di castagni, interna a via dei Colli, a fianco della Polla di Tommaso, a Pariana (Massa). Una strada ripida, piena di buche “sistemate” dai residenti per evitare di scoppiare le gomme e pericolosa in quanto priva di guard rail. “Siamo stati sollecitati da alcuni residenti – si legge nella nota del comitato “Una montagna da salvare” – e abbiamo effettuato un sopralluogo. La strada in questione, tipica della montagna, ripida e con curve, si presenta pericolosa in quanto non ha un guard rail di protezione. In alcuni punti è protetta da staccionate di legno marcito: basta toccarle che cedono. Tuttavia, la strada è trafficata dai residenti i quali hanno paura a percorrerla, soprattutto con il buio essendo, in certi punti, priva di illuminazione.

I residenti hanno raccontato che hanno sollevato un’auto, finita oltre la strada con una ruota, correndo il rischio di precipitare nella scarpata. La strada, comunale, necessita di un guard rail sicuro onde evitare spiacevoli situazioni. Inoltre, il tracciato è pieno di buche, rattoppate con cemento dai residenti che più volte hanno tranciato i copertoni delle auto. Sopra la strada, penzolano tronchi e rami spezzati dall’ultimo fortunale e che potrebbero cadere, mettendo a rischio la pubblica incolumità. Come comitato, chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire in tempi celeri, visto che i residenti hanno comunicato che la questione sicurezza era stata già affrontata un anno fa”. Il comitato Una montagna da salvare fa presente che anche i residenti di via del Boschetto aspettano interventi per la messa in sicurezza della strada.