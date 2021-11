La San Marco juniores resta “rigorosamente” capolista del girone

La San Marco Avenza Juniores prosegue il suo cammino al vertice della classifica del girone regionale. I rossoblu di mister Luca Laghi si sono imposti per 4-2 al Paolo Deste della Covetta su una coriacea Pontremolese. Una vittoria che consente ai rossoblu di continuare la marcia solitaria al vertice della classifica. Si è trattato di un match che ha visto il direttore di gara , il signor Gabriele Checchi della sezione Aia di Viareggio, protagonista di un arbitraggio decisamente da rivedere che di fatto ha scontentato entrambe le formazioni e ,tra le altre cose, capace di assegnare ben quattro calci di rigore, tre per i rossoblu ed uno per i lunigianesi.

___________________________

Il tabellino del match.

SAN MARCO – PONTREMOLESE 4-2

SAN MARCO: Azioni, Vita, Cacciatori, Pierdominici, Bernuzzi, Castagna, Lorenzoni, Perinelli, Braida, Granai, Grassi, A disp. Mosti, Pangallo, Costi, Orlandi, Tamburini, Cenderelli, Babbini, Santini, Sgado’. All. Laghi.

PONTREMOLESE: Pagani, Pennucci, Giromini, Razzini, Barontini, Agolli, Barabino, Bortolasi, Micheli, D’Angelo, Tavaroni. A disp. Matteucci, Benincasa, Mascia, Buccella, Tonello, Testa, Barabino, Bequillari, Plicanti. All. Lazzerini.

ARBITRO: Checchi di Viareggio

RETI: Granai, Braida (rig), Micheli (rig), D’Angelo, Babbini (rig), Santini (rig).