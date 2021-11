Giovanili Carrarese, le gare del fine settimana

CARRARA-Un nuovo fine settimana denso di appuntamenti per il settore giovanile della Carrarese. Turno di riposo per la Primavera 4 di mister Andrea Danesi che tornerà in campo sabato 20 novembre nel big match casalingo contro il Piacenza. Doppio turno casalingo per quanto riguarda le selezioni Under 17 ed Under 15 Lega Pro che se la vedranno al centro sportivo di Fossone nella giornata di domani contro i pari età della formazione laziale del Monterosi Tuscia. I Giovanissimi di mister Gabriele Galeotti affronteranno il Monterosi alle ore 11 mentre gli Allievi (foto) di Davidino Ratti saranno di scena nel pomeriggio con fischio d’inizio alle ore 15. Turno casalingo anche per la selezione Under 14 annata 2008 di mister Maurizio Antonucci che se la vedrà a Fossone col Pontedera domani alle ore 13. Gli Under 13 annata 2009 di Simona Bertoncini saranno impegnati in un doppio turno. Per quanto riguarda il torneo provinciale Under 14 , quindi sotto leva, affronteranno in trasferta la formazione dell’Icf Fosdinovo oggi alle ore 15 mentre per il campionato Under 13 Lega Pro saranno di scena sul terreno di Monteboro ospiti dell’Empoli nella gara in programma domani alle ore 11.30. Alcune delle formazioni piu’ piccole della Carrarese Calcio hanno scelto il terreno della Rinchiostra grazie alla collaborazione della società Poggioletto per i loro incontri casalinghi. Gli Esordienti annata 2010 di mister Andreazzoli se la vedranno con la Massese al campo della Rinchiostra quest’oggi alle ore 17 mentre l’annata 2011 di mister Menichini in campo in casa del Ricortola domani mattina alle ore 11.30. Sul rettangolo di gioco del Duilio Boni ospiti del Fossone i Pulcini 2012 (domattina ore 11) mentre i Primi Calci 2013 ospiteranno alla Rinchiostra l’Atletico Perticata nel match fissato per oggi pomeriggio alle ore 15.