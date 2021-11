Carrarese Primavera, quattro su quattro e vetta della classifica

Vola la Carrarese Primavera 4 di mister Andrea Danesi. Quattro gare disputate sino a questo momento, quattro vittorie, dodici punti e vetta conquistata a punteggio opieno anche considerando il turno di riposo del Piacenza ex battistrada solitaria. Match perfetto da parte degli azzurrini padroni di campo per tutti i novanta minuti di gioco e che hanno dato una vera e propria prova di forza. Carrarese che prende da subito in mano le redini del match e si porta in vantaggio dopo pochissimi minuti dal fischio iniziale. E’ il 6′ e l’arbitro vede in area del Fiorenzuola un fallo di mano indicando il dischetto. Dagli undici metri è Tognocchi a portare avanti gli azzurrini. Gli ospiti vanno al 28′ vicinissimi al pareggio con Guglielmetti che lascia partire un forte tiro che si stampa sulla traversa. Al 36′ Carrarese che si fa viva con una bella azione personale da parte di Grasso che si libera del diretto avversario e con un bel fendente sfiora il palo . Passano pochi minuti ed arriva il raddoppio della Carrarese. E’ ancora il brillante Grasso che con un gran destro non da’ scampo al portiere ospite. Ad inizio ripresa è bravissimo Gatti ad opporsi ad una grande concluisone di Cafarra. Il Fiorenzuola trova la rete che riapre la partita al 55′ con Marmiroli che raccoglie una palla vagante in area e trafigge Gatti. Al 61′ arriva il tris azzurro con Scaletti che dal limite calcia verso la porta avversaria con l’estremo difensore ospite che cerca di opporsi senza pero’ riuscire a sventare la rete. Il poker lo serve poi al 66′ Grasso, che recupera palla in area di rigore e fa secco ancora una volta il portiere del Fiorenzuola per il 4-1 finale.

_________________

Il tabellino

CARRARESE 4

FIORENZUOLA 1

CARRARESE: Gatti, Berti, Arcuri, Tronchetti, Bagnoli, Del Pecchia, Grasso, Tognocchi, Tonelli, Bigini, Forte. A disp. Tobetti, Ratti, Bianchi, Guelfi, Branca, Guidi, Bertoloni, Scaletti, Carpentieri, Baldecchi. All. Danesi.

FIORENZUOLA: Maini, Parenti, Bernardi, Colleoni, Marmiroli, Maselli, Anelli, Cafarra, Guglielmetti, Giallombardo, Cecere. A disp. Ruta, Brusamonti, Errigo, Cerbone, Arcopinto, Kashari, Spagnolo, Gnocchi, De Simone. All. Turrini.

ARBITRO: Bouabid (Aia Lucca). Ass. Picchi, Bertolucci (Aia Lucca).

RETI: 6′ Tognocchi (rig), 41′ e 66′ Grasso, 55′ Marmiroli, 61′ Scaletti.