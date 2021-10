Arte, luci e arredo: le opere di Margherita Silvestri e Bernardo Pezzica Andreani

CARRARA – L’Associazione Qulture con sede in piazza delle Erbe a Carrara, da sabato 30 ottobre ospiterà Los colores y la lluce – mostra di arte varia, luci e complementi di arredo, nata dalla sinergia di due artisti estremamente versatili, Margherita Silvestri e Bernardo Pezzica Andreani.

Margherita Silvestri è architetto, vive a Montignoso e lavora come insegnante a Carrara. Le opere presentate sono disegni su tela o rielaborazioni di stampe fotografiche su tela. Consuetudine, segno accademico e colori convenzionali vengono abbandonati e si proiettano in un gioco di mondi possibili, antagonisti non aggressivi di quello reale. I soggetti risultano verosimili, piuttosto metafore di oggetti, animali o esseri umani.

Bernardo Pezzica Andreani vive a Marina di Carrara e restaura mobili, in particolare italiani degli anni ’50. Con passione crea mobili e complementi di arredo, assemblando e rielaborando in modo originale materiali di recupero. Si presenta con lampade-scultura e inediti pezzi di arredo. La sua creatività si manifesta anche in altri campi, infatti è cantante e musicista dei “Farahbutt”.

I due artisti collaborano in un progetto parallelo denominato zicchim@rghe nel quale intersecano le rispettive competenze e realizzano mobili e complementi di arredo.

La mostra sarà inaugurata sabato 30 ottobre alle ore 16:00 e resterà aperta (orario: 16:00 – 19:30 dal lunedì al sabato) fino al 20 novembre. È possibile visitarla in orari diversi previo appuntamento al 347 3664276. L’ingresso è libero e gratuito.