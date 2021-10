Giovanili Carrarese, continua la marcia vincente del 2009 azzurro

Una squadra che sta facendo vedere davvero grandi cose in questo inizio di stagione sportiva. Parliamo dell’annata Under 13 2009 della Carrarese che, dopo essersi aggiudicata un mese fa il Torneo Castruccio alla Covetta contro formazioni del 2008, sta collezionando vittorie anche in queste prime gare di campionato. L’ultimo exploit da parte della formazione allenata da Simona Bertoncini è stata quella ottenuta ieri sul terreno dei pari età della Pistoiese superati col punteggio di due a uno all’interno del regolamento federale dei tre minitempi conclusisi 2-0 (doppietta di Cannavale) , 3-0 (gol di Babboni, Sgado’ e D’Antonio), e 0-1.

Gli azzurrini saranno nuovamente in campo mercoledi 20 ottobre sul terreno del Pisa (Campo Zara, ore 17)

Questo il tabellino del match vinto in terra pistoiese.

PISTOIESE-CARRARESE 1-2 (0-2, 0-3, 1-0)

(Under 13 Pro)

PISTOIESE: Pini, Dervishi, Vaccaro, Di Motta, Frilli, Romanelli, Gialluisi, Giovannelli, Toufik, Pancella, Tartoni, Bellini, Matteoni, Santini, Calugi, Beneforti, Carignano, Lamola. All. Fallani.

CARRARESE: Vranici, Morosini, Giusti Marco, Giusti FIlippo, Cannavale, Zaccagna, Bini, Andreazzoli, D’Antonio, Sgado’, Bonati, Baldi, Palladini, Spinelli, Babboni. All. Bertoncini