Carrarese giovanili, queste le gare del weekend

Un nuovo fine settimana di gare alle porte per le selezioni giovanili della Carrarese Calcio. Se la formazione Primavera di mister Andrea Danesi, reduce dalla bella vittoria interna di sabato scorso contro il Mantova allo Stadio dei Marmi osserva il turno di riposo del proprio campionato, tornano invece in campo le due formazioni nazionali Under 17 ed Under 15. Doppia trasferta in Sardegna per le squadre allenate da Davide Ratti (foto) e Gabriele Galeotti. Avversari di turno i pari età dell’Olbia. I Giovanissimi scenderanno in campo domenica 17 alle ore 12 mentre gli Allievi saranno di scena sempre domenica alle ore 15. In questo fine settimana iniziano anche i campionati Under 14 (annata 2008) ed Under 13 (annata 2009). Per l’annata 2008 allenata da mister Maurizio Antonucci il torneo inizia subito col rispettivo turno di riposo,. Gli azzurrini esordiranno domenica 24 ottobre sul terreno delal Fiorentina. In capo invece gli Under 13 annata 2009 di Simona Bertoncini che se la vedranno coi pari età della Pistoiese nella gara in trasferta. Match in programma domenica 17 ottobre alle ore 10.30. Per il 2009 un doppio confronto nel wekend in quanto gli azzurrini saranno di scena anche sul terreno della Fossa dei Leoni in casa dell’Atletico Carrara domenica 17 alle ore 10.30 per quanto concerne il campionato provinciali Esordienti Fair Play Elite. Gara casalinga per la selezione 2010 che scenderà sul terreno di gioco di Fossone contro il Capezzano sabato 16 alle ore 17.30. Infine in campo anche l’annata 2011 di mister Igor Menichini che sarà di scena in casa del Capezzano domenica alle ore 10.30.