Carrarese giovanili, i piccoli azzurrini crescono

Stanno ottenendo grandi risultati gli azzurrini della categoria 2011 allenati quest’anno da mister Igor Menichini. Azzurrini che nel doppio confronto del campionato Fair Play Elite in quest’ultima settimana hanno superato il Pietrasanta scesa in campo con l’annata 2010. Carrarese che infatti partecipa sotto leva di un anno ai vari campionati del compresorio. Due match vinti nonostante la differenza di età di un anno con gli avversari versiliesi a conferma di un ottimo gruppo che potrà sicuramente crescere ancora e togliersi soddisfazioni. Due le gare giocate sul terreno di gioco versiliese nell’arco di soli tre giorni. Nella prima gara giocata mercoledi scorso 6 ottobre a Pietrasanta dopo che la Carrarese aveva chiesto l’inversione di campo del match che si sarebbe tdisputato a Fossone, la formazione di Menichini si è imposta per 2-1, punteggio ovviamente calcolato nell’arco dei tre minitempi terminati (3-1, 5-2, 1-2). Successo anche nella gara disputata sabato 9 sempre in Versilia. Questa volta il punteggio finale è stato di 1-3 coi minitempi terminati (0-1) (0-0) (0-1). Le reti azzurre sono state segnate da Geda e Tognetti. Questa la formazione dela Carrarese 2001. Lleshi, Prandina, Della Maggiora, Losignore, Martinez, Baldoni, Poli, Tognetti, Mussini, Geda,. Giliberti, Lorenzini, Soro, Figaia, Brozzi. Allenatore: Igor Menichini.