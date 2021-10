Carrarese giovanili, un altro weekend di gare alle porte

Un nuovo fine settimana agonistico alle porte per le formazioni giovanili della Carrarese.

Esordio casalingo stagionale per la Primavera 4 di mister Andrea Danesi che domani allo Stadio dei Marmi ospiterà il Mantova ( ore 15).

Le parole del tecnico azzurro alla vigilia del match con i lombardi.

“Giochiamo contro una squadra secondo me molto forte avendo visionato alcuni video. Partita quindi difficile, la incontriamo dopo aver osservato la sosta alla seconda giornata interrompendo il clima partita dopo la vittoria di Crema. Abbiamo delle assenze ma questo fa parte del gioco. Chi verrà impiegato sono sicuro che avrà fame e voglia di far bene e sono da questo punto di vista tranquillo. Ai ragazzi chiedo la prestazione avendoli visti pronti in allenamento, per quanto i risultati chi fa riferimento nel bene o nel male è sempre il mister. Ripeto , dara’ una partita difficilissma perche’ ci troveremo di fronte una squadra molto ben organizata con una tradizione importante cosi’ del resto noi abbiamo la nostra. Quello che è certo è che si assisterà ad una bella partita.”

La Carrarese con tre punti in classifica ma che ha già osservato sabato scorso il suo turno di riposo mentre il Mantova ha un punto in due match disputati. Questo il programma odierno del girone C. Carrarese-Mantova, Pergolettese-San Marino, Piacenza-Fiorenzuola. La classifica. Piacenza 6, Carrarese 3, Fiorenzuola,3, Pistoiese 3, Mantova 1, Pistoiese 1, San Marino 0.

Per quanto riguarda le altre categorie turno di riposo per le formazioni Under 15 ed Under 17 nazionali Lega Pro.

In campo per un doppio match casalingo a Fossone la categoria 2009 di Simona Bertoncini che ,per il campionato Fair Play Elite affronterà domenica mattina il Livorno (ore 10.30) , mentre per il torneo provinciale se la vedrà domani con l’Aulla Sport (ore 16.30).

Gara in trasferta infine per l’annata Pulcini 2011 che domani pomeriggio sarà ospite del Pietrasanta (Campo Pedonese, ore 16.15).