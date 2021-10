Debutto ok con cinquina per la novità Carrarese Giovani

La Carrarese Giovani bagna con un brillante successo l’esordio assoluto della sua storia in Terza Categoria. Sul terreno di Fossone i gialloazzurri allenati da mister Ivano Gigli (foto) hanno superato nettamente per cinque a uno il Turano Montignoso nella gara valevola per il primo turno di Coppa Toscana di Terza.

Questo il tabellino del match

Carrarese Giovani-Turano Montignoso 5-1

Carrarese G. :Novarino, Conti, Viviani,Pezzica,Galeotti, Brugioni, Agnesini, Galeotti, Biggi, Lorenzoni. A disp Bardini, Galassi, Mazzucchelli, Pucci, Raggi, Dell’Amico, Vatteroni, Lorenzini. All. Gigli

Turano Montignoso : Belloni, Della Pina Battelli, Ricci, Rossi, Rustighi, Manfredi Stefano, Mancini,Rocca, Silipo, Masini. A disp. Filigheddu, Lenzetti, Lorenzetti, Giorgini, Manfredi Alessio, Monti, Toncelli, Menchini, Vagli All. Mori.

Arbitro : Fantoni di Carrara

Marcatori : Biggi, Agnesini, Viviani, Manfredi(M), aut.Rossi, Bardini